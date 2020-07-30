30 Июль 2020 2020-07-30T12:52:51+03:00

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В Брянске для детских садов закупят ультрафиолетовые лампы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Деньги на это выделили из областного бюджета. Дошкольные учреждения готовятся к работе в период эпидемии коронавируса.

В городе стартовала традиционная приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Первые на очереди - детские сады. В комиссию вошли представители пожнадзора, технадзора, Росгвардии, специалистов управления образования, сообщают в пресс-службе мэрии.

Специалисты проверяют, работает ли в детсадах пожарная сигнализация, есть ли кнопка тревожной сигнализации, исправно ли работает электрика. С территории детских садов должны были вывезти все старые автомобильные покрышки, которые раньше служили элементами благоустройства. На площадках должно быть безопасное игровое оборудование. В помещениях детского сада - учебные пособия и игрушки.

Сейчас уже проверили детсады в трех районах Брянска. Акты готовности подписали всем.

Следующими на очереди на проверки будут школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU