В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

30 Июль 2020 2020-07-30T12:24:05+03:00

Он составил 1,13 на 30 июля 2020 года

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В Брянской области обновился суточный коэффициент распространения коронавируса. На 30 июля он составил 1,13.

Коэффициент держится в значении больше единицы с понедельника, 27 июля. Каждый день в регионе прибавляется порядка 30 новых случаев коронавируса. В четверг инфекцию выявили у 35 брянцев.

Эпидемиологи ориентируются теперь не на суточный прирост, а на данные за одну неделю. Так как заболевших в области значительно меньше по сравнению с весной и началом лета. На коэффициент могут влиять даже незначительные изменения в числе заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU