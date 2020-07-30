В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области обновился суточный коэффициент распространения коронавируса. На 30 июля он составил 1,13.
Коэффициент держится в значении больше единицы с понедельника, 27 июля. Каждый день в регионе прибавляется порядка 30 новых случаев коронавируса. В четверг инфекцию выявили у 35 брянцев.
Эпидемиологи ориентируются теперь не на суточный прирост, а на данные за одну неделю. Так как заболевших в области значительно меньше по сравнению с весной и началом лета. На коэффициент могут влиять даже незначительные изменения в числе заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU