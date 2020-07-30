Брянский участок границы за 10 дней пытались незаконно пересечь более 130 человек
На брянском участке государственной границы за 10 дней сотрудники погрануправления задержали более 130 нарушителей режима госграницы.
Один из случаев произошел 28 июля в Красногорском районе. Здесь задержали микроавтобус с иностранными гражданами, которые пытались въехать на территорию России по проселочным дорогам в обход установленных пунктов пропуска.
Задержанные были привлечены к административной ответственности, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU