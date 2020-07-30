Брянский участок границы за 10 дней пытались незаконно пересечь более 130 человек

30 Июль 2020 2020-07-30T12:19:21+03:00

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На брянском участке государственной границы за 10 дней сотрудники погрануправления задержали более 130 нарушителей режима госграницы.

Один из случаев произошел 28 июля в Красногорском районе. Здесь задержали микроавтобус с иностранными гражданами, которые пытались въехать на территорию России по проселочным дорогам в обход установленных пунктов пропуска.

Задержанные были привлечены к административной ответственности, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU