2020-07-30T11:30:10+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Клинцах пострадала двухлетняя девочка

Одна из машин перевернулась на дороге
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В тройном ДТП в брянском городе Клинцы пострадала двухлетняя девочка. Автоавария случилась около половины восьмого вечера во вторник, 28 июля.

По предварительной информации, 60-летний водитель ГАЗели ехал со стороны улицы Рябко в сторону улицы Свердлова. При проезде перекрестка он не пропустил "Форд Транзит", сообщают в УГИБДД по Брянской области. 45-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Декабристов в сторону улицы Литвинова.

От удара "Форд" отбросило на "Шкоду Октавиа". 60-летний автомобилист на легковушке ехал со стороны улицы Брянской. Он остановился перед перекрестком, чтобы пропустить машины.

Пострадавшая девочка ехала в "Шкоде". У малышки диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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