В Брянске на улице Советской закрыли одну полосу для автомобилей

30 Июль 2020 2020-07-30T11:13:49+03:00

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В Брянске на улице Советской с 30 июля закрыли одну полосу для движения. Автомобилисты поворачивали с нее направо на улицу Крахмалева. Теперь направо нужно поворачивать со средней полосы.

Налево поворот можно сделать как прежде - со средней и левой полосы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После того, как на кольце заасфальтируют дорогу, движение пустят и по нему. Об этом сообщат дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU