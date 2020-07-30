В Брянске на улице Советской закрыли одну полосу для автомобилей
Поворачивать направо нужно со средней полосы
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске на улице Советской с 30 июля закрыли одну полосу для движения. Автомобилисты поворачивали с нее направо на улицу Крахмалева. Теперь направо нужно поворачивать со средней полосы.
Налево поворот можно сделать как прежде - со средней и левой полосы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
После того, как на кольце заасфальтируют дорогу, движение пустят и по нему. Об этом сообщат дополнительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU