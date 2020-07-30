Брянская фирма получила 19 миллионов рублей за незаконную добычу песка

30 Июль 2020 2020-07-30T10:27:55+03:00

Полученный организацией доход оценивают в 18,9 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы

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Брянская фирма без необходимых документов добывала строительный песок в Володарском районе областного центра. Полученный организацией доход оценивают в 18,9 миллионов рублей.

Правоохранительные органы в ходе обыска изъяли документы, подтверждающие добычу и реализацию песка. Возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство.

Виновник может получить срок до 5 лет лишения свободы с наложением штрафа. Расследование дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU