Брянская фирма получила 19 миллионов рублей за незаконную добычу песка
Брянская фирма без необходимых документов добывала строительный песок в Володарском районе областного центра. Полученный организацией доход оценивают в 18,9 миллионов рублей.
Правоохранительные органы в ходе обыска изъяли документы, подтверждающие добычу и реализацию песка. Возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство.
Виновник может получить срок до 5 лет лишения свободы с наложением штрафа. Расследование дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU