В Брянске на кольцевых развязках по улице Советской установили 70% троллейбусных опор
В Брянске при строительстве улицы Советской на двух разворотных кольцах установили 70 процентов троллейбусных опор.
На пересечении улицы Советской с улицей Крахмалева расширили дорогу и сделали заездные карманы. Здесь же продолжают переносить линии связи.
В настоящее время на объекте ведут работы по врезке в сеть бытовой напорной канализации. Продолжается подсыпка щебнем и подготовка к укладке верхнего слоя асфальта, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU