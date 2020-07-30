В Брянске на кольцевых развязках по улице Советской установили 70% троллейбусных опор

30 Июль 2020 2020-07-30T09:53:56+03:00

На пересечении улицы Советской с улицей Крахмалева расширили дорогу и сделали заездные карманы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске при строительстве улицы Советской на двух разворотных кольцах установили 70 процентов троллейбусных опор.

На пересечении улицы Советской с улицей Крахмалева расширили дорогу и сделали заездные карманы. Здесь же продолжают переносить линии связи.

В настоящее время на объекте ведут работы по врезке в сеть бытовой напорной канализации. Продолжается подсыпка щебнем и подготовка к укладке верхнего слоя асфальта, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU