В нескольких районах Брянской области из-за грозы отключили электричество

30 Июль 2020 2020-07-30T09:15:23+03:00

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В ночь на 30 июля в нескольких районах Брянской области прошли грозы и ливни. Из-за разгула стихии в Новозыбкове и Злынковском районе на некоторое время отключили электричество. Поврежденное энергоснабжение восстановили в штатном режиме.

Кроме этого, в некоторых местах сильные дожди подтопили низменные участки. В настоящее время проводится обследование пострадавших территорий.

Обстановка, связанная с ухудшением погоды, контролируется, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Брянской области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций граждане могут обратиться по телефону 01, с мобильного –101 или по телефону доверия ГУ МЧС России по Брянской области - 8(4832)443-000.

Напомним, накануне сообщалось об ухудшении погоды в ночь с 29 на 30 июля. Синоптики прогнозировали ливни, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU