2020-07-29T19:07:28+03:00
Общество

Здесь скоро будет МСК

Андрей БЕЛОВ
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Фото: АО «Чистая планета».Фото: АО «Чистая планета».
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До конца года в нашей области регоператором по обращению с ТКО будут построены и начнут свою работу несколько мусоросортировочных комплексов. Заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко сегодня провел оперативное выездное совещание, во время которого не только побывал на полигоне и месте, где будет построен один из таких комплексов, но и поставил руководству АО «Чистая планета» задачи на ближайшее время.

- Региональный оператор по обращению с ТКО реализует государственную политику по улучшению экологии. В соответствии с задачами, которые поставил президент страны и губернатор области по уменьшению количества отходов, отправляемых на захоронение, мы должны в этом году построить и ввести в эксплуатацию несколько мусоросортировочных комплексов. Один из них - мощностью 15 тысяч тонн в год - будет в Суражском районе. Сегодня мы побывали там вместе с заместителем губернатора Брянской области Юрием Васильевичем Мокренко, который лично оценил наши планы и проконтролировал их решение. Строительство мусоросортировочных линий на территории области позволит подойти к комплексному решению вопроса сортировки отходов. Ведь выделение фракций позволит дать вторую жизнь полезным ресурсам. При этом главная цель – улучшение экологической обстановки и уменьшение объема отходов, подлежащих захоронению. И руководство области внимательно следит за тем, как мы выполняем поставленные задачи, и принимает активное участие в реализации национального проекта «Экология». И подтверждение этому - сегодняшнее выездное совещание под руководством заместителя губернатора, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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