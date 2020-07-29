В Брянске нелегальных торговцев оштрафовали на 390 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T14:30:31+03:00

294 тысячи рублей из них уже заплатили

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В Брянске нелегальных торговцев за полгода оштрафовали на 390 тысяч рублей. 294 тысячи из них уже заплатили. За шесть месяцев провели 149 рейда. В них участвовали полицейские, чиновники, сотрудники управления ветеринарии.

- Несанкционированная торговля, как правило, проходит с использованием подручных средств - коробок, деревянных ящиков или прямо с земли, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Подобный способ реализации продукции опасен для здоровья и жизни граждан, так как ведется без соблюдения санитарных норм и правил.

Торговцам, в том числе пенсионерам, объясняют, что за подобную торговлю предусмотрены штрафы.

С теми, кто добровольно не выплатил штрафы, будут разбираться в суде.

В Брянске организовали ежедневные овощные базары. Места для торговли на них предоставляют бесплатно. В этом году они открылись 6 июля и проработают до 15 ноября. На 22 площадках предусмотрено 117 торговых мест. Ближе к осени в Брянске дополнительно откроются ярмарки выходного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU