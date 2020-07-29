В брянских тюрьмах и колониях возобновили краткосрочные свидания
В брянских исправительных учреждениях возобновили краткосрочные свидания и прием передач. При этом необходимо соблюдать все санитарно-противоэпидемические меры.
Короткие свидания проходят только через стеклянные перегородки. Все участники встречи должны быть в перчатках и медицинских масках, также необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.
Перед свиданием у граждан проверят температуру тела. Тех, у кого обнаружат признаки респираторных заболеваний, в учреждения не пустят.
Длительные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными пока приостановлены, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU