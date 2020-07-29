В Брянске за причинение вреда здоровью вынесли приговор водителю погрузчика

29 Июль 2020 2020-07-29T11:40:51+03:00

Мужчине дали два года ограничения свободы

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В Брянске водителю погрузчика вынесли приговор за нарушение правил безопасности труда и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В сентябре 2018 года на территории производственной базы водитель погрузчика в нарушение правил безопасности сдал назад вплотную к стене без звукового сигнала.

Из-за этого другому рабочему, который в этот момент загружал совковой лопатой щебень в ковш автомобиля, придавило ноги между бетонной стеной и машиной. В результате потерпевший получил серьезные травмы.

Фокинский районный суд приговорил 34-летнего водителя погрузчика к двум годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU