2020-07-29T11:25:51+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Он равен 1,08
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 29 июля он равен 1,08. Это немного меньше вчерашнего показателя: 28 июля он составил 1,13.

По словам специалистов, ежедневный расчет коэффициента распространения коронавируса не дает полной картины динамики заболевания.

Для принятия решения о снятии ограничений рассматривают число заболевших за неделю. Так, полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, а за минувшую неделю – 181.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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