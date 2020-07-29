В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
Он равен 1,08
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 29 июля он равен 1,08. Это немного меньше вчерашнего показателя: 28 июля он составил 1,13.
По словам специалистов, ежедневный расчет коэффициента распространения коронавируса не дает полной картины динамики заболевания.
Для принятия решения о снятии ограничений рассматривают число заболевших за неделю. Так, полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, а за минувшую неделю – 181.
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ИСТОЧНИК KP.RU