В Брянской области за сутки 33 человека заболели коронавирусом
Такое же число жителей области справились с болезнью
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В Брянской области за сутки 33 человека заболели коронавирусом. Такое же число жителей области справились с болезнью. Количество смертей от опасной инфекции остается прежним – 35.
В целом с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 7305 человек, выздоровели 5823 пациента, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU