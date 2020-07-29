29 Июль 2020 2020-07-29T11:23:29+03:00

Такое же число жителей области справились с болезнью

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В Брянской области за сутки 33 человека заболели коронавирусом. Такое же число жителей области справились с болезнью. Количество смертей от опасной инфекции остается прежним – 35.

В целом с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 7305 человек, выздоровели 5823 пациента, рассказали в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU