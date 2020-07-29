Выбирать губернатора Брянской области будут в течение трех дней
Выбирать губернатора Брянской области будут в течение трех дней. 11 и 12 сентября пройдут досрочные выборы. 13 сентября - основной день голосования. Об этом говорили на семинаре избирательной комиссии Брянской области. Она прошла 28 июля в режиме видеосвязи.
Изменились сроки приема заявлений по мобильному избирателю. С 29 июля по 8 сентября их принимают в многофункциональных центрах, территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуг. С 2 по 8 сентября - в участковых избирательных комиссиях.
В Москве организуют 30 цифровых избирательных участков. 13 сентября на них смогут проголосовать жители региона, оказавшиеся в столице.
Голосование обещают провести с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.
На данный момент все кандидаты на пост губернатора Брянской области прошли регистрацию. В выборах в 2020 году будут участвовать Александр Богомаз, Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов, Сергей Чернышов и Андрей Архицкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU