2020-07-29T09:45:31+03:00
Политика

Выбирать губернатора Брянской области будут в течение трех дней

Проголосовать можно будет и в Москве
Марина АНТОНОВА
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11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выбирать губернатора Брянской области будут в течение трех дней. 11 и 12 сентября пройдут досрочные выборы. 13 сентября - основной день голосования. Об этом говорили на семинаре избирательной комиссии Брянской области. Она прошла 28 июля в режиме видеосвязи.

Изменились сроки приема заявлений по мобильному избирателю. С 29 июля по 8 сентября их принимают в многофункциональных центрах, территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуг. С 2 по 8 сентября - в участковых избирательных комиссиях.

В Москве организуют 30 цифровых избирательных участков. 13 сентября на них смогут проголосовать жители региона, оказавшиеся в столице.

Голосование обещают провести с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

На данный момент все кандидаты на пост губернатора Брянской области прошли регистрацию. В выборах в 2020 году будут участвовать Александр Богомаз, Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов, Сергей Чернышов и Андрей Архицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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