В Брянске троллейбусы продолжают заменять автобусами

29 Июль 2020 2020-07-29T09:22:15+03:00

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В Брянске продолжают заменять троллейбусы автобусами. На прошлой неделе из Бежицы в Володарский район Брянска стал курсировать автобус №11. Он идет по улицам Речной (через вокзал Брянск-I), Калинина, Урицкого, Красноармейской, Авиационной, Объездной, Бежицкой, Ульянова, Брянской Пролетарской Дивизии, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейной и Ново-Советской.

И частично повторяет маршрут троллейбуса №6, который обещали пустить до Юрфака БГУ. Но пока троллейбус пока ходит от улицы Горбатова.

Троллейбус №13 заменили автобусом на время капитального ремонта на улице Фокина. Здесь должны заменить контактную сеть. Неизвестно, вернут ли троллейбус на этот маршрут.

В Брянске автобусы покупали в течение двух лет. Последнее же обновление троллейбусного парка, если три машины можно назвать обновлением, произошло шесть лет назад. По городу курсируют троллейбусы, которым скоро исполнится 30 лет. Конечно, они не могут состязаться в скорости с новыми автобусами. Поэтому горожане чаще предпочитают последние.

В Брянске активисты собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбуса. Обещанного обновления троллейбусного парка в этом году не планируется.

Горожане просят у городского автотранспортного предприятия тщательнее составлять расписание. Иногда получается, что на одной остановке встречается несколько автобусов, а потом транспорта можно ждать еще долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU