29 Июль 2020 2020-07-29T08:02:13+03:00

В нем до сих пор действует коронавирусный госпиталь

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В Брянске наградили начальника госпиталя ветеранов войн, который оказывает помощь при коронавирусной инфекции. Юлия Мартынович получила благодарственное письмо от главы региона.

Юлия Борисовна возглавила госпиталь 9 апреля 2020 года после того, как лечебное учреждение перепрофилировали для коронавирусных больных.

- Юлия Борисовна сплотила работников из разных медицинских организаций, пришедших работать на период распространения новой коронавирусной инфекции, в один дружный коллектив, нацеленный на оказание квалифицированной медицинской помощи жителям Брянской области, - говорят в региональном департаменте здравоохранения.

Юлия Мартынович не только руководит госпиталем, но и работает как медик в "грязной" зоне.

До эпидемии Юлия Мартынович руководила Медицинским центром города Жуковка. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетной грамотой Брянской областной Думы, благодарственными письмами администрации Брянской области, депутата Государственной Думы Екатерины Лаховой, дипломом саммита деловых кругов «Сильная Россия-2012».

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ИСТОЧНИК KP.RU