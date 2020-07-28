В Брянске восстановили работу системы "Умный транспорт"
Сбой случился во вторник, 28 июля
Изменить размер текста:
В Брянске восстановили работу системы "Умный транспорт". Вечером 28 июля жители города вновь могут следить за перемещениями автобусов, троллейбусов и некоторых маршрутных такси. А также узнать, какие из них подходят для инвалидов.
Сбой случился днем во вторник. Он был связан с некорректной работой поставщика данных, сообщали в городском автотранспортном предприятии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU