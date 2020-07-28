ВТБ поддержит развитие гоночного комплекса «Игора Драйв»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:46:27+03:00

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Банк ВТБ стал владельцем 15% доли в компании, реализующей проект развития Комплекса «Игора Драйв» - уникального центра авто- и мотоспорта. Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Санкт-Петербурга и включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки.

«Банк ВТБ традиционно поддерживает автомобильный спорт. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с командой «Камаз-Мастер», являемся титульным спонсором российского этапа FORMULA 1 в Сочи. Сотрудничество с «Игора Драйв» стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса», – отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

Строительство Комплекса «Игора Драйв» завершено в конце 2019 года. Он стал самым современным и многофункциональным центром технических видов спорта не только в России, но и на мировой арене. Автор проекта - немецкий архитектор Герман Тильке, создатель всех современных автодромов Формулы-1, начиная с 1988 года. Инфраструктура «Игора Драйв» позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году Комплекс уже принял этап Кубка мира по бахам (ралли-рейдам), Российскую серию кольцевых гонок. На конец августа этого года запланирован этап Российской Дрифт Серии.

Воспользоваться всеми возможностями «Игора Драйв» могут не только профессиональные гонщики. Комплекс является центром активного досуга для массовой аудитории, а также площадкой для развития автомобильной культуры и безопасности в России.

Одной из главных целей создания Комплекса «Игора Драйв» является привлечение молодежной аудитории, формирование моды на спорт и активный вид досуга. Для молодежи в Комплексе «Игора Драйв» разработано несколько программ тренингов на трассах картинга, мотокросса, в Центре контраварийной подготовки.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU