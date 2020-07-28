В Брянской области более 500 человек привлекли за коррупционные нарушения
За первое полугодие 2020 года выявили свыше 1 тысячи недочетов
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В Брянской области за первое полугодие 2020 года выявили более 1300 нарушений антикоррупционного законодательства.
564 должностных лица привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU