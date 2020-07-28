В Брянске сняли на видео жестокое избиение женщины

28 Июль 2020 2020-07-28T16:20:51+03:00

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В Брянске в Московском микрорайоне сняли на видео жестокое избиение женщины. Ролик выложили в социальных сетях.

На кадрах любительской видеосъемки можно разглядеть, как одна женщина на территории детской игровой площадки бьет другую по голове, лицу, туловищу.

В комментариях люди возмущаются, что очевидцы смотрели на происходящее и даже не попытались помочь потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU