В Брянске сняли на видео жестокое избиение женщины
Инцидент произошел в Бежицком районе
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В Брянске в Московском микрорайоне сняли на видео жестокое избиение женщины. Ролик выложили в социальных сетях.
На кадрах любительской видеосъемки можно разглядеть, как одна женщина на территории детской игровой площадки бьет другую по голове, лицу, туловищу.
В комментариях люди возмущаются, что очевидцы смотрели на происходящее и даже не попытались помочь потерпевшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU