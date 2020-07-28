2020-07-28T16:20:51+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео жестокое избиение женщины

Инцидент произошел в Бежицком районе
Максим РЯБЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске в Московском микрорайоне сняли на видео жестокое избиение женщины. Ролик выложили в социальных сетях.

На кадрах любительской видеосъемки можно разглядеть, как одна женщина на территории детской игровой площадки бьет другую по голове, лицу, туловищу.

В комментариях люди возмущаются, что очевидцы смотрели на происходящее и даже не попытались помочь потерпевшей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24