В Брянске перестал работать сервис «Умный транспорт»

28 Июль 2020 2020-07-28T15:58:49+03:00

Фото: Группа «Брянский автобус» в vk.com.

О сроках возобновления его деятельности не сообщается

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В Брянске временно перестал функционировать сервис «Умный транспорт».

Причина сбоя связана с некорректной работой поставщика данных, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.

О сроках возобновления работы популярного интернет-сервиса не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU