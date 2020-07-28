2020-07-28T15:58:49+03:00
Общество

В Брянске перестал работать сервис «Умный транспорт»

О сроках возобновления его деятельности не сообщается
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Группа «Брянский автобус» в vk.com.Фото: Группа «Брянский автобус» в vk.com.
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В Брянске временно перестал функционировать сервис «Умный транспорт».

Причина сбоя связана с некорректной работой поставщика данных, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.

О сроках возобновления работы популярного интернет-сервиса не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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