В Брянской области шесть заключенных съездили в отпуск
В Брянской области за первое полугодие 2020 года шесть заключенных смогли съездить в отпуск к родственникам.
Решение о предоставлении свободного времени принимает администрация исправительного учреждения. Помимо хорошего поведения заключенный должен быть трудоустроен и добросовестно выполнять свои обязанности. Также право на несколько свободных дней имеют осужденные, готовящиеся к освобождению.
Отпуск предоставляется на срок до 15 суток после письменного заявления. При этом начальник колонии учитывает личностные качества, тяжесть преступления и отбытый срок наказания осужденного.
– За первое полугодие 2020 года пределы исправительных учреждений временно покинули четверо заключенных клинцовской колонии общего режима №6 и два человека из суражской колонии-поселения, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU