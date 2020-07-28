В Брянской области шесть заключенных съездили в отпуск

28 Июль 2020 2020-07-28T15:43:48+03:00

Такое право получили хорошо себя зарекомендовавшие осужденные

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В Брянской области за первое полугодие 2020 года шесть заключенных смогли съездить в отпуск к родственникам.

Решение о предоставлении свободного времени принимает администрация исправительного учреждения. Помимо хорошего поведения заключенный должен быть трудоустроен и добросовестно выполнять свои обязанности. Также право на несколько свободных дней имеют осужденные, готовящиеся к освобождению.

Отпуск предоставляется на срок до 15 суток после письменного заявления. При этом начальник колонии учитывает личностные качества, тяжесть преступления и отбытый срок наказания осужденного.

– За первое полугодие 2020 года пределы исправительных учреждений временно покинули четверо заключенных клинцовской колонии общего режима №6 и два человека из суражской колонии-поселения, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU