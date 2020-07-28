2020-07-28T14:09:48+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" 1 августа сыграет на своем поле с "Оренбургом"

В четверг решат, пускать ли на игру зрителей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Начало матча в 17.00.Начало матча в 17.00.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Брянское "Динамо" 1 августа на своем поле сыграет с командой "Оренбург". В четверг, 30 июля, решат, пустят ли на игру зрителей.

Начало матча в 17.00, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба.

Игру будут судить арбитры из Петрозаводска, Воронежа и Салавата.

Кстати, с 27 июля в Брянской области разрешили проведение массовых мероприятий. К таким можно отнести и футбольный матч. Но чтобы пустить на игру хотя бы 10 процентов от заполняемости стадиона, необходимо соблюсти все санитарные требования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24