Брянское "Динамо" 1 августа сыграет на своем поле с "Оренбургом"

28 Июль 2020 2020-07-28T14:09:48+03:00

В четверг решат, пускать ли на игру зрителей

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Брянское "Динамо" 1 августа на своем поле сыграет с командой "Оренбург". В четверг, 30 июля, решат, пустят ли на игру зрителей.

Начало матча в 17.00, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба.

Игру будут судить арбитры из Петрозаводска, Воронежа и Салавата.

Кстати, с 27 июля в Брянской области разрешили проведение массовых мероприятий. К таким можно отнести и футбольный матч. Но чтобы пустить на игру хотя бы 10 процентов от заполняемости стадиона, необходимо соблюсти все санитарные требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU