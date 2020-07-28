28 Июль 2020 2020-07-28T11:47:56+03:00

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В Брянске директора фирмы и его заместителя будут судить за взятки. Завершилось расследование уголовного дела. Генерального директора обвиняют в даче взятки, его заместителя - в посредничестве.

По версии следствия, с марте 2017 года руководитель договорился с заместителем, что та будет ежемесячно передавать незаконное вознаграждение девять тысяч рублей начальнику области» взятки в размере 9000 рублей начальнику "Управления автомобильных дорог в Брянской области". Деньги ему также передавал посредник - сотрудник учреждения. Взятки начальник получал с марта 2017 по январь 2020 года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. За это с фирмой заключали договоры.

Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU