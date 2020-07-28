2020-07-28T11:47:56+03:00
Происшествия

В Брянске директора фирмы и его заместителя будут судить за взятки

Завершилось расследование уголовного дела
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске директора фирмы и его заместителя будут судить за взятки. Завершилось расследование уголовного дела. Генерального директора обвиняют в даче взятки, его заместителя - в посредничестве.

По версии следствия, с марте 2017 года руководитель договорился с заместителем, что та будет ежемесячно передавать незаконное вознаграждение девять тысяч рублей начальнику области» взятки в размере 9000 рублей начальнику "Управления автомобильных дорог в Брянской области". Деньги ему также передавал посредник - сотрудник учреждения. Взятки начальник получал с марта 2017 по январь 2020 года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. За это с фирмой заключали договоры.

Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области охотятся на машины с тонировкой
В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса
В Брянске директора фирмы и его заместителя будут судить за взятки
В брянском музее-заповеднике «Овстуг» открылась выставка работ Рерихов
В брянские детсады после коронавируса пошли больше пяти тысяч детей
В Брянской области коронавирусом заболели 27 человек
В Брянске потребовали оборудовать для инвалидов железнодорожную станцию
Брянские следователи навестили истощенную 7-летнюю девочку
На строительство трассы Брянск-1 – Брянск-2 добавили 329 миллионов рублей
Брянский город Сельцо оставят без газа
В брянских Белых Берегах отключат свет
В Брянске расследуют хищение миллиона рублей
В Брянской области с 27 июля разрешили массовые мероприятия
В ДТП на проспекте Московском в Брянске перевернулась иномарка
Жителя Брянской области будут судить за взятку полицейскому
В Брянской области будут судить бывшего полицейского за подлог
В Брянской области с 27 июля возобновили работу МФЦ