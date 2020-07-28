2020-07-28T11:46:34+03:00
Общество

В брянском музее-заповеднике «Овстуг» открылась выставка работ Рерихов

Все произведения были сделаны на псковской земле
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг».Фото: музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг».
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В Брянской области в музее-заповеднике «Овстуг» открылась выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов». Картины привезли из фондов музея-заповедника «Изборск» Псковской области.

Экспозиция состоит из живописных и графических работ Николая Рериха. Также зрители могу увидеть псковские фотографии его жены Елены и младшего брата Бориса.

Выставка открыта в выставочном зале дома-музея Федора Тютчева до 24 августа, рассказали в музее-заповеднике «Овстуг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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