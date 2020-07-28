В брянском музее-заповеднике «Овстуг» открылась выставка работ Рерихов

28 Июль 2020 2020-07-28T11:46:34+03:00

Все произведения были сделаны на псковской земле

Изменить размер текста: A A

В Брянской области в музее-заповеднике «Овстуг» открылась выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов». Картины привезли из фондов музея-заповедника «Изборск» Псковской области.

Экспозиция состоит из живописных и графических работ Николая Рериха. Также зрители могу увидеть псковские фотографии его жены Елены и младшего брата Бориса.

Выставка открыта в выставочном зале дома-музея Федора Тютчева до 24 августа, рассказали в музее-заповеднике «Овстуг».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU