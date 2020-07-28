В брянские детсады после коронавируса пошли больше пяти тысяч детей

28 Июль 2020 2020-07-28T11:21:28+03:00

В Брянске заработали 328 групп в 106 детских садах. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В детские сады в Брянской области после эпидемии коронавируса пошли больше пяти тысяч малышей. Столько готовы принять 193 дошкольных учреждения. В них открыли 489 дежурных групп, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянске заработали 328 групп в 106 детских садах. В них пошли 3553 ребенка.

Напомним, с 27 июля в Брянской области во многих детских садах заработали дежурные группы. С понедельника в обычном режиме работают библиотеки, многофункциональные центры. В регионе разрешили проводить массовые мероприятия, которые устраивает муниципалитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU