2020-07-28T11:21:28+03:00
Общество

В брянские детсады после коронавируса пошли больше пяти тысяч детей

В Брянске дошкольные учреждения готовы принять 3553 ребенка
Марина АНТОНОВА
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В Брянске заработали 328 групп в 106 детских садах.В Брянске заработали 328 групп в 106 детских садах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В детские сады в Брянской области после эпидемии коронавируса пошли больше пяти тысяч малышей. Столько готовы принять 193 дошкольных учреждения. В них открыли 489 дежурных групп, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянске заработали 328 групп в 106 детских садах. В них пошли 3553 ребенка.

Напомним, с 27 июля в Брянской области во многих детских садах заработали дежурные группы. С понедельника в обычном режиме работают библиотеки, многофункциональные центры. В регионе разрешили проводить массовые мероприятия, которые устраивает муниципалитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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