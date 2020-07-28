2020-07-28T10:41:28+03:00
Общество

Брянские следователи навестили истощенную 7-летнюю девочку

Малышка успешно проходит реабилитацию
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Офицеры уже больше 10 лет шествуют над карачевским домом ребенка.Офицеры уже больше 10 лет шествуют над карачевским домом ребенка.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Сотрудники следственного управления России по Брянской области посетили подшефный им дом ребенка в Карачеве. Сейчас здесь проходит реабилитацию и социальную адаптацию 7-летняя девочка, которую обнаружили в начале лета 2020 года истощенной в доме приемных родителей.

Девочка уже привыкла к новым условиям, она развивается и охотно общается с окружающими. Сотрудники управления передали руководству приюта сертификат на изготовление малышке необходимой ортопедической обуви.

Кроме этого, брянские следователи привезли для всех детей различные подарки. Офицеры уже больше 10 лет шествуют над карачевским домом ребенка, рассказали в пресс-службе следственного управления по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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