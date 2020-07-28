На строительство трассы Брянск-1 – Брянск-2 добавили 329 миллионов рублей
В Брянске продолжается масштабное строительство дороги Брянск-1 – Брянск-2. Общая стоимость объекта – больше 2 миллиардов рублей. Правительство России дополнительно выделило на объект 329 миллионов рублей. Таким образом, в 2020 году на новую магистраль потратят 608,6 миллионов рублей.
Строительство трассы началось в 2019 году. Здесь планируют сделать четырехполосную магистральную дорогу 2-го класса регулируемого движения. Общая длина – 5,408 километров, протяженность мостов – 102 метра.
На первом этапе строят дорогу с двумя кольцевыми развязками, ответвлением к улице Горького и мост через реку Снежеть. Второй этап предусматривает строительство моста через Десну и выход к улице Горького. Первую часть объекта планируют сдать в эксплуатацию уже в 2021 году.
Новая магистраль существенно разгрузит центральные улицы города: Калинина, Красноармейскую, Авиационную и проспект Московский, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU