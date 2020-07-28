В брянских Белых Берегах отключат свет

28 Июль 2020 2020-07-28T08:39:44+03:00

Электричества не будет с 9.00 до 15.00

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В поселке Белые Берега, входящем в состав Фокинского района Брянска, 28 июля отключат электричество. Об этом рассказали в социальных сетях.

Света в домах не будет с 9.00 до 15.00 на большинстве улиц в центре поселка, а также в двух магазинах «Пятерочка». Отключение связано с профилактическими работами.

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ИСТОЧНИК KP.RU