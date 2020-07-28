В Брянске расследуют хищение миллиона рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T08:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске расследуют хищение крупной суммы денег. В ноябре 2019 года бухгалтер одной из брянских фирм, не сверив реквизиты платежных документов, перевела на счет фирмы-«однодневки» 1 миллион 57 тысяч рублей за аренду строительной техники. Впоследствии выяснилось, что получатель средств не собирается выполнять договорные обязательства.

В ходе расследования полицейские задержали 26-летнего жителя Брянска, который признался, что за плату, полученную от незнакомого человека, согласился фиктивно возглавить мошенническую организацию. В октябре 2019 года он подал в налоговую службу пакет документов для регистрации в качестве руководителя общества с ограниченной ответственностью.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску возбудило два уголовных дела за мошенничество и за незаконное образование юридического лица. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции устанавливает обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU