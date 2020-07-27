2020-07-27T18:09:55+03:00
Общество

Жителя Брянской области будут судить за взятку полицейскому

Мужчина хотел откупиться от ответственности за пьяное вождение
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянской области днем 14 июля на улице Крупской в городе Дятькове был остановлен нетрезвый автомобилист.

Чтобы не давать делу хода, мужчина предложил сотруднику дорожно-патрульной службы 20 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.

В настоящее время задержанный вину признал. Он отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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