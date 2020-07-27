Жителя Брянской области будут судить за взятку полицейскому

27 Июль 2020 2020-07-27T18:09:55+03:00

Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Мужчина хотел откупиться от ответственности за пьяное вождение

Изменить размер текста: A A

В Брянской области днем 14 июля на улице Крупской в городе Дятькове был остановлен нетрезвый автомобилист.

Чтобы не давать делу хода, мужчина предложил сотруднику дорожно-патрульной службы 20 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.

В настоящее время задержанный вину признал. Он отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU