В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения

27 Июль 2020 2020-07-27T15:45:12+03:00

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В Новозыбковском районе Брянской области при строительстве наземной насосной станции водозабора в поселке Старые Бобовичи допустили нарушения. При проведении муниципального аукциона не включили в проектную документацию гарантийные обязательства и значительно занизили штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта.

Прокуратура потребовала от властей устранить нарушения. В адрес главы администрации направили представление. В отношении его заместителя возбудили административное дело за утверждение аукционной документации с нарушением законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU