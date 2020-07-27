В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных

27 Июль 2020 2020-07-27T15:26:12+03:00

Осужденные смогут связываться по ним с родственниками

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В колониях и СИЗО Брянской области установят терминалы для видеосвязи. По ним заключенные смогут чаще звонить родственникам.

- За первое полугодие 2020 года осужденные осуществили больше 102 тысяч телефонных звонков, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Это на треть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Терминалы для видеосвязи установят в отдельном помещении. Это монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Сотрудники исправительных учреждений будут контролировать телефонные переговоры.

Предполагается, что со временем видеотаксофоны будут работать во всех местах лишения свободы, расположенных в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU