В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
В колониях и СИЗО Брянской области установят терминалы для видеосвязи. По ним заключенные смогут чаще звонить родственникам.
- За первое полугодие 2020 года осужденные осуществили больше 102 тысяч телефонных звонков, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Это на треть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Терминалы для видеосвязи установят в отдельном помещении. Это монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Сотрудники исправительных учреждений будут контролировать телефонные переговоры.
Предполагается, что со временем видеотаксофоны будут работать во всех местах лишения свободы, расположенных в регионе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU