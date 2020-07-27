БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») для заводчан, дети которых идут в первый класс, подготовлены школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями.
Такая акция проводится на заводе в течение семи лет и предусмотрена действующим коллективным договором. В этом году «набор первоклассника» получат 185 ребятишек. Их родители трудятся почти во всех заводских подразделениях.
Таким образом предприятие помогает машиностроителям существенно сэкономить на подготовке ребёнка к школе. Стоимость подарочного набора для будущего школьника составила более трёх с половиной тысяч рублей. В него вошли, не считая рюкзака, 15 наименований необходимых для занятий в первом классе канцелярских принадлежностей.
Сами ранцы изготовлены из непромокаемого материала, имеют ортопедическую спинку, позволяющую равномерно распределить нагрузку по спине и поддерживающую осанку, декорированы светоотражающей лентой. Позаботились на предприятии и о том, чтобы они были яркими, привлекательными и понравились ребятишкам.
Подарки для первоклассников выдаются работникам БМЗ по графику с соблюдением всех необходимых мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU