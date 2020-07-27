2020-07-27T14:35:20+03:00
Общество

БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников

Андрей БЕЛОВ
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Фото: пресс-служба "БМЗ".Фото: пресс-служба "БМЗ".
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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») для заводчан, дети которых идут в первый класс, подготовлены школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями.

Такая акция проводится на заводе в течение семи лет и предусмотрена действующим коллективным договором. В этом году «набор первоклассника» получат 185 ребятишек. Их родители трудятся почти во всех заводских подразделениях.

Таким образом предприятие помогает машиностроителям существенно сэкономить на подготовке ребёнка к школе. Стоимость подарочного набора для будущего школьника составила более трёх с половиной тысяч рублей. В него вошли, не считая рюкзака, 15 наименований необходимых для занятий в первом классе канцелярских принадлежностей.

Сами ранцы изготовлены из непромокаемого материала, имеют ортопедическую спинку, позволяющую равномерно распределить нагрузку по спине и поддерживающую осанку, декорированы светоотражающей лентой. Позаботились на предприятии и о том, чтобы они были яркими, привлекательными и понравились ребятишкам.

Подарки для первоклассников выдаются работникам БМЗ по графику с соблюдением всех необходимых мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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