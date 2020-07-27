В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы

27 Июль 2020 2020-07-27T12:48:04+03:00

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В Брянской области очередной раз вырос коэффициент распространения коронавируса. В понедельник, 27 июля, он превысил единицу и составил 1,01.

За сутки в регионе подтвердили 24 новых случая кононавируса. За то же время выздоровели 20 пациентов. В области выполнили 518 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске - 17 человек. Последние несколько дней число заболевших в городе выросло. На 27 июля общее число горожан с коронавирусом - 3043. Большими темпами растет число заболевших и в Дубровском районе. На данный момент в районе зарегистрировали 90 больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU