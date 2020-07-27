2020-07-27T12:40:49+03:00
Происшествия

Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии

ДТП случилось 9 июля на дороге Орел-Смоленск
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области полицейские ищут свидетелей автоаварии, в которой погиб 23-летний мотоциклист. ДТП произошло 9 июля около 20.20 на 144-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.

Водитель мотоцикла "Кавасаки" столкнулся с "Хендай Элантра". Легковушка остановилась на дороге, чтобы повернуть. После удара мотоциклиста отбросило на встречную полосу. На него наехал автомобиль "Фольксваген Пассат", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 5

Телефоны: 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения
В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам
В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянской области коронавирусом заболели еще 24 человека
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском
Под Брянском освятили восстановленный храм
В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека
В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб
Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ
Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе