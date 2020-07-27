Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии

27 Июль 2020 2020-07-27T12:40:49+03:00

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В Брянской области полицейские ищут свидетелей автоаварии, в которой погиб 23-летний мотоциклист. ДТП произошло 9 июля около 20.20 на 144-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.

Водитель мотоцикла "Кавасаки" столкнулся с "Хендай Элантра". Легковушка остановилась на дороге, чтобы повернуть. После удара мотоциклиста отбросило на встречную полосу. На него наехал автомобиль "Фольксваген Пассат", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 5

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ИСТОЧНИК KP.RU