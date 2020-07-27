2020-07-27T12:41:35+03:00
Общество

Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам

За неделю в полицию обратились 30 человек
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области за неделю 30 человек перевели телефонным и сетевым мошенникам 2 миллиона 649,1 тысячу рублей. По традиции в большинстве случаев злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками банков. Под разными предлогами они выманивают у граждан данные банковских карт и снимают все имеющиеся там деньги.

Таким образом со счетов 23 человек списали 2 миллиона 495,6 тысяч рублей. Более 10 с половиной тысяч рублей лишилась 32-летняя жительница Новозыбковского района. Она поверила сообщению о получении компенсации и предоставила злоумышленнику все данные своей банковской карты.

Мошенники для выманивания денег продолжают пользоваться социальными сетями. Так, 30-летний житель Володарского района после сообщения в соцсетях перевел якобы «родственнику» 29 тысяч 300 рублей. При похожих обстоятельствах трех тысяч рублей лишилась 37-летняя жительница Советского района.

В поиске жертв нечистые на руку граждане продолжают использовать сайты бесплатных объявлений. В полицию обратилась 45-летняя жительница Комаричского района, которая по неосмотрительности перевела со своего счета 70 тысяч рублей вероятному покупателю ее автомобиля. Похожим образом при продаже различных вещей своих сбережений в течение недели лишились еще три жительницы Брянской области.

Полиция региона призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При поступлении подозрительных звонков необходимо звонить по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона любого оператора), рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за поддельной молочки в брянских соцучреждениях завели 4 уголовных дела
В Брянской области при строительстве водозабора допустили нарушения
В брянских колониях установят терминалы для видеосвязи для заключенных
БМЗ оказал помощь родителям будущих первоклассников
Жителя Брянской области будут судить за распространение наркотиков
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
Брянские полицейские ищут свидетелей смертельной аварии
Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам
В Брянске собрали больше тысячи подписей за сохранение троллейбусов
В Брянской области коронавирусом заболели еще 24 человека
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок под Брянском
Под Брянском освятили восстановленный храм
В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В Брянске с 27 июля заработала областная библиотека
В Брянске водитель "Яндекс.такси" врезался в столб
Карачевской ЦРБ закупили недостающее оборудование для аппарата УЗИ
Сенатором от Брянской области может стать либерал Вадим Деньгин
"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе