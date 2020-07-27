Больше 2,5 миллиона рублей перевели жители Брянской области мошенникам

27 Июль 2020 2020-07-27T12:41:35+03:00

За неделю в полицию обратились 30 человек

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В Брянской области за неделю 30 человек перевели телефонным и сетевым мошенникам 2 миллиона 649,1 тысячу рублей. По традиции в большинстве случаев злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками банков. Под разными предлогами они выманивают у граждан данные банковских карт и снимают все имеющиеся там деньги.

Таким образом со счетов 23 человек списали 2 миллиона 495,6 тысяч рублей. Более 10 с половиной тысяч рублей лишилась 32-летняя жительница Новозыбковского района. Она поверила сообщению о получении компенсации и предоставила злоумышленнику все данные своей банковской карты.

Мошенники для выманивания денег продолжают пользоваться социальными сетями. Так, 30-летний житель Володарского района после сообщения в соцсетях перевел якобы «родственнику» 29 тысяч 300 рублей. При похожих обстоятельствах трех тысяч рублей лишилась 37-летняя жительница Советского района.

В поиске жертв нечистые на руку граждане продолжают использовать сайты бесплатных объявлений. В полицию обратилась 45-летняя жительница Комаричского района, которая по неосмотрительности перевела со своего счета 70 тысяч рублей вероятному покупателю ее автомобиля. Похожим образом при продаже различных вещей своих сбережений в течение недели лишились еще три жительницы Брянской области.

Полиция региона призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При поступлении подозрительных звонков необходимо звонить по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона любого оператора), рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU