В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда
В брянском городе Почеп в ДТП погиб 37-летний водитель мопеда. Автоавария случилась около половины десятого вечера в воскресенье, 26 июля, на улице Усиевича, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
34-летний водитель "Хендай Солярис" ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону проезда Промышленного. Он столкнулся с мопедом, который двигался в ту же сторону.
Водитель мопеда от полученных травм погиб на месте ДТП. У мужчины взяли кровь на анализ на алкоголь.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU