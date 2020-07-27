В Почепе в ДТП погиб водитель мопеда

27 Июль 2020 2020-07-27T09:33:32+03:00

Он столкнулся с легковушкой

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В брянском городе Почеп в ДТП погиб 37-летний водитель мопеда. Автоавария случилась около половины десятого вечера в воскресенье, 26 июля, на улице Усиевича, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

34-летний водитель "Хендай Солярис" ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону проезда Промышленного. Он столкнулся с мопедом, который двигался в ту же сторону.

Водитель мопеда от полученных травм погиб на месте ДТП. У мужчины взяли кровь на анализ на алкоголь.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU