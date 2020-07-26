"Спортмастер" возобновит работу в Брянске в августе
В Брянске прекратил свою работу крупнейший магазин спортивной одежды и инвентаря «Спортмастер». Уже который день из торговой точки на Авиационной вывозят ассортимент и оборудование. Очередные грузовики заметили там и в воскресенье, 26 июля.
Как сообщили «Комсомольской правде» в Брянске» сотрудники, гипермаркет действительно закрывается. Уже несколько дней они работают в усиленном режиме: собирают товары для перевозки в новое помещение. Последние вещи вывезут из ТЦ «Куб» сегодня. А уже с 27-го числа в здание въедет новый арендатор.
Известно, что «Спортмастер» возобновит свою работу в ТРЦ «Аэропарк». Он займет площади бывшего конкурента - гипермаркета «Декатлон», который закрылся осенью прошлого года. Предположительно, открытие состоится в конце августа (ориентировочно 20-го числа). Кстати, после перезапуска «Спортмастер» заработает в формате супермаркета.
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ИСТОЧНИК KP.RU