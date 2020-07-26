За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 27 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T10:44:03+03:00

Всех заболевших COVID-19 на Брянщине теперь 7221. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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27 жителям Брянской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперштаба на утро воскресенья, 26 июля.

Всех заболевших COVID-19 теперь 7221. Из них три четверти уже выздоровели – 5754 человек (+33 за сутки). Новых смертей не зафиксировали. Их по-прежнему 35.

Первая тройка «лидеров» осталась неизменна – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 3026, 539 и 406 соответственно.

Также в брянской коронавирусной статистике значится 15 иногородних граждан. А число проведенных тестов на новое заболевание достигло 106718 (+1357).

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ИСТОЧНИК KP.RU