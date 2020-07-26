Под Выгоничами «ВАЗ» врезался в большегруз, пострадал водитель

26 Июль 2020 2020-07-26T10:30:09+03:00

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Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей - легкового и грузового - в Выгоничском районе в субботу, 25 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 04.10 на 28 км автодороги «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия». Дорогу не поделили «ВАЗ-21144» и «Мерседес-Бенц Актрос».

По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель легковушки. Он ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска и утратил управление над автомобилем. В итоге «ВАЗ» вылетел на полосу встречного движения и врезался в седельный тягач.

- В результате ДТП пострадал 39-летний водитель легкового автомобиля, - уточняют в ГИБДД. - Его госпитализировали с диагнозом «черепно-мозговая травма, ушибленные, рваные раны лица, закрытый перелом левого предплечья».

Кстати, для брянских дорог - это единственное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими за субботу, 25-е.

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ИСТОЧНИК KP.RU