Брянскую область посетил командующий центральным округом Росгвардии

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В брянском городе Стародуб с рабочим визитом побывал командующий центральным округом войск нацгвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в субботу, 25 июля.

Сопровождал гостя губернатор Брянской области Александр Богомаз. А главной целью визита Игоря Голлоева значился возможный переезд местного отделения вневедомственной охраны.

Так, генерал-полковник осмотрел место, где сейчас базируется филиал Росгвардии. Как отмечалось, оно достаточно небольшое и старое. В итоге решили безвозмездно передать Стародубскому отделу вневедомственной охраны другое помещение. Раньше в нем располагался городской отдел образования - тот переезжает в помещение районного отдела после объединения района и города.

Также Игорь Голлоев провел совещание с руководителями правоохранительных структур области. Его посвятили вопросам безопасности граждан. В частности, командующий округом поднимал тему совершенствования работы структурных подразделений регионального управления Росгвардии и функционирования подразделений лицензионно-разрешительной работы.

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