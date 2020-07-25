На Первом канале рассказали о следователе-аквабайкере из Брянска

25 Июль 2020 2020-07-25T16:48:12+03:00

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Следователь-аквабайкер из Брянска стал героем сюжета, который показали в программе «Доброе утро» на Первом канале. В эфир он вышел в субботу, 25 июля – в День сотрудника следственных органов.

Роман Вареник трудится в следственном отделе на транспорте. А в свободное время занимается аквабайком.

- Это спорт, это продвижение, - прокомментировал брянец федеральному каналу. - Показываю положительный пример для своего ребенка. Сын скоро вырастет, и, я надеюсь, пойдет по стопам отца.

С его слов, настоящий следователь должен быть «решительным, внимательным, с железной выдержкой». Кстати, сейчас в разработке Романа Вареника больше 10 лет одновременно. Детали приходится держать голове: начиная от фамилий фигурантов уголовного дела и заканчивая сроками.

- События, важные цифры и даты нельзя нарушить или забыть, - добавил брянский следователь. - Ведь от этого зависит судьба других людей.

Видеоролик доступен по ссылке.

СПРАВКА «КП»

День сотрудника органов следствия Российской Федерации – профессиональный праздник работников Следственного Комитета и следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН РФ. В торжествах также участвуют преподаватели, студенты и выпускники юридических учебных заведений.

Дата события приурочена к появлению первого государственного органа следствия России после издания именного указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25 июля 1713 года.

В России праздник утвердили в 2013 году указом президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU