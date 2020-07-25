Брянский COVID-коэффициент подрос до 0,91

25 Июль 2020 2020-07-25T11:08:15+03:00

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В Брянской области зафиксировали очередное повышение коэффициента распространения коронавируса. На утро субботы, 25 июля, он равен 0,91.

COVID-величину рассчитали на основе официальных данных регионального оперштаба.

Днем ранее аналогичный коэффициент составлял 0,79. Его суточный рост составил двенадцать сотых.

Отметим, коэффициент распространения коронавируса указывает на потенциальное число заражений одним пациентов до его изоляции от общества. А для его расчета необходимо взять восемь последних суточных приростов заболеваемости.

По последним данным, всех заболевших COVID-19 в регионе 7194. Из них новых случаев – 30.

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ИСТОЧНИК KP.RU