За сутки коронавирус диагностировали 30 брянцам
30 новых COVID-случаев выявили в Брянской области за последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 25 июля.
Общее число заболевших достигло 7194. Из них выздоровели примерно три четверти — 5721 пациентов (или 79,5%). У 36 брянцев опасный диагноз сняли непосредственно в прошедшие 24 часа.
Больше всего случаев коронавируса — в Брянске, Брянском и Дятьковском районах. Всех заболевших там 3008 (+9), 536 (0) и 405 (0) соответственно.
За сутки в брянских лабораториях на COVID-19 протестировали 1008 человек. Опасное заболевание выявлялось в каждом 33-м случае.
Сейчас Брянская область занимает 24 место в общероссийском рейтинге по числу COVID-положительных (как, кстати, и последние дни). Суточный прирост новых случаев составил 0,4%.
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ИСТОЧНИК KP.RU