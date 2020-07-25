За сутки коронавирус диагностировали 30 брянцам

25 Июль 2020 2020-07-25T10:56:11+03:00

В Брянске количество COVID-положительных "перевалило" за 3000. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Всех заболевших в регионе теперь 7194 человека

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30 новых COVID-случаев выявили в Брянской области за последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 25 июля.

Общее число заболевших достигло 7194. Из них выздоровели примерно три четверти — 5721 пациентов (или 79,5%). У 36 брянцев опасный диагноз сняли непосредственно в прошедшие 24 часа.

Больше всего случаев коронавируса — в Брянске, Брянском и Дятьковском районах. Всех заболевших там 3008 (+9), 536 (0) и 405 (0) соответственно.

За сутки в брянских лабораториях на COVID-19 протестировали 1008 человек. Опасное заболевание выявлялось в каждом 33-м случае.

Сейчас Брянская область занимает 24 место в общероссийском рейтинге по числу COVID-положительных (как, кстати, и последние дни). Суточный прирост новых случаев составил 0,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU