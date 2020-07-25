Из-за коммунальной аварии в Брянске остались без воды 40 домов

25 Июль 2020 2020-07-25T10:14:47+03:00

Устранить неполадки не могут больше 14 часов

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Около 40 домов остались без воды в Брянске в результате коммунальной аварии. Информация об этом появилась в социальных сетях вечером в пятницу, 24 июля.

Автор поста уточнил, что ЧП произошло на улице Тургенева в Фокинском районе. С его слов, водоснабжение не могут восстановить больше 14 часов.

- Работа водоканала сводится к спорам и разногласиям, толку ноль, - написал брянец. - Воды нет и, по всей видимости, не будет.

Новые подробности появились утром 25-го. Комментарий в популярном сообществе оставила горожанка Татьяна Акулова:

- Проблема даже не в том, что нет воды, а в том, что прорыв не остановлен и жилой дом до сегодняшнего утра затапливает водой, - сообщила она.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU