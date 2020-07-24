В Брянске появятся фандоматы

24 Июль 2020 2020-07-24T16:38:13+03:00

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Сдав в специальный аппарат пластиковую бутылку или алюминиевую банку, горожане будут получать бонусные баллы или специальные купоны, которые смогут потратить на приобретение отдельных категорий товаров в известных сетевых магазинах.

Региональный оператор по обращению с ТКО подписал договор о сотрудничестве с «РусПРО» - ассоциацией производителей, импортеров товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров. В рамках соглашения в Брянске до конца лета планируют установить два фандомата для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под напитков.

- Мы по-прежнему стараемся привлечь как можно больше внимания к проблемам окружающей среды и хотим научить каждого жителя региона бережно относиться к нашей экологии. Раздельный сбор отходов и сдача вторичного сырья на переработку – одна из главных задач федеральной реформы чистоты. Поэтому мы не только устанавливаем контейнеры для вторсырья на общих площадках по всей области, открываем пункты платного приема, но и решили предложить еще один вариант – фандоматы. Теперь брянцы смогут лично помочь окружающей среде еще и таким самым современным способом. Автоматические кабины для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под напитков будут установлены у входа в два известных супермаркета, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU