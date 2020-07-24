В Брянске на улице Никитина произошла серьезная авария

24 Июль 2020 2020-07-24T14:31:31+03:00

Сообщения об этом появились сразу в нескольких группах в социальных сетях

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В Брянской области в Володарском районе произошла серьезная авария. Об этом написали сразу в нескольких группах в социальных сетях.

На пересечение улиц Никитина и Пушкина столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в аварии есть как минимум один пострадавший.

Официальная информация о дорожно-транспортном происшествии пока не поступала. В месте аварии образовался транспортный затор.

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ИСТОЧНИК KP.RU