В Брянске на улице Никитина произошла серьезная авария
Сообщения об этом появились сразу в нескольких группах в социальных сетях
Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.
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В Брянской области в Володарском районе произошла серьезная авария. Об этом написали сразу в нескольких группах в социальных сетях.
На пересечение улиц Никитина и Пушкина столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в аварии есть как минимум один пострадавший.
Официальная информация о дорожно-транспортном происшествии пока не поступала. В месте аварии образовался транспортный затор.
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ИСТОЧНИК KP.RU