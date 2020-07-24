Главный брянский полицейский предложил купить мотоциклы для охоты на байкеров

24 Июль 2020 2020-07-24T14:40:39+03:00

Для нормальной работы брянским полицейским нужно как минимум три-четыре двухколесных машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На первых порах нужно три-четыре двухколесных машины

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Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов предложил сформировать в городе мотобатальон для поимки любителей быстрой езды на мотоциклах.

По его словам, патрульные автомобили не могут эффективно бороться с мотоциклистами-нарушителями. Для нормальной работы брянским полицейским нужно как минимум три-четыре двухколесных машины.

В течение трех лет в области зарегистрировали 357 аварий, участниками которых стали мотолюбители. В результате погибли 36 человек.

Об этом руководитель брянской полиции сказал на заседании областной Думы 24 июля, когда выступил перед депутатами с отчетом о работе в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU