Главный брянский полицейский предложил купить мотоциклы для охоты на байкеров
Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов предложил сформировать в городе мотобатальон для поимки любителей быстрой езды на мотоциклах.
По его словам, патрульные автомобили не могут эффективно бороться с мотоциклистами-нарушителями. Для нормальной работы брянским полицейским нужно как минимум три-четыре двухколесных машины.
В течение трех лет в области зарегистрировали 357 аварий, участниками которых стали мотолюбители. В результате погибли 36 человек.
Об этом руководитель брянской полиции сказал на заседании областной Думы 24 июля, когда выступил перед депутатами с отчетом о работе в 2019 году.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU